ABD'de otoyola acil iniş yapan tek motorlu uçak 3 araca çarptı
10.02.2026 19:12
Uçağın kalkıştan hemen sonra arızalandığı açıklandı.
ABD'nin Georgia eyaletinde işlek bir otoyola acil iniş yapan tek motorlu bir uçağın 3 araca çarptığı ve 2 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirildi.
ABD'de Hawker Beechcraft BE-36 tipi tek motorlu uçak, Georgia eyaletinin en büyük kenti Atlanta'nın 80 kilometre kuzeydoğusundaki Gainesville bölgesinde bir otoyola acil iniş yaptı.
Gainesville polisinin yaptığı açıklamaya göre, işlek "Browns Bridge" otoyoluna "motor sorunları" nedeniyle acil iniş yapan uçak, 3 araca çarptı ve 2 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
YAKIT DEPOSU FIRLADI
Uçağın çarptığı araçlardan birinin yakıt deposu yerinden fırladı.
Uçağın pilotu Thomas Rogers, olay sonrası basına yaptığı açıklamada, "Gainesville'den kalkış yaparken motorumuz arızalandı. Süzülerek geri dönmeye çalıştık, her şeyi kurallara göre yaptık ancak ne kadar uzakta olduğumuzu fark edince geri dönemeyeceğimizi anladık ve yola indik" dedi.