ABD'de otoyola acil iniş yapan tek motorlu uçak 3 araca çarptı

ABD'de Hawker Beechcraft BE-36 tipi tek motorlu uçak, Georgia eyaletinin en büyük kenti Atlanta'nın 80 kilometre kuzeydoğusundaki Gainesville bölgesinde bir otoyola acil iniş yaptı.

Gainesville polisinin yaptığı açıklamaya göre, işlek "Browns Bridge" otoyoluna "motor sorunları" nedeniyle acil iniş yapan uçak, 3 araca çarptı ve 2 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

YAKIT DEPOSU FIRLADI



Uçağın çarptığı araçlardan birinin yakıt deposu yerinden fırladı.

Uçağın pilotu Thomas Rogers, olay sonrası basına yaptığı açıklamada, "Gainesville'den kalkış yaparken motorumuz arızalandı. Süzülerek geri dönmeye çalıştık, her şeyi kurallara göre yaptık ancak ne kadar uzakta olduğumuzu fark edince geri dönemeyeceğimizi anladık ve yola indik" dedi.