ABD'de özel jet düştü: İkisi de hayatını kaybetti

ABD’nin Kuzey Carolina’daki Pitt-Greenville Havalimanı yakınlarında özel bir jet düştü. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.



ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), dün düşen uçakta iki kişinin bulunduğunu doğruladı.

Yetkililer, kazaya karışan uçağın modelinin Beechcraft Bonanza olduğunu belirtti.

Kaza ile ilgili detaylı soruşturma devam ederken, yetkililer uçağın düşmesine neden olan faktörleri belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.