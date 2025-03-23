ABD'de parka silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin New Mexico eyaletinde bir parkta silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
ABD'nin New Mexico eyaletinin Las Cruces şehrindeki bir parkta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yerel saatle 10.00'da silahlı saldırı düzenlendi.
Polis, 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan 14 kişinin sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini açıkladı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Park
- Silahlı Saldırı
- Abd