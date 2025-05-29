ABD'de parkta silahlı saldırı: 3'ü ağır 7 yaralı
ABD'nin Washington eyaletinde bir parkta düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
ABD'nin Lakewood şehrinde silahlı saldırı düzenlendi.
Washington eyalet polisi, şehirdeki Harry Todd Parkı'nda gerçekleşen silahlı saldırıda 7 kişinin vurulduğunu açıkladı.
Yaralıların tedavi altına alındığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Yetkililer, saldırıya yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Silahlı Saldırı
- Abd
- Washington