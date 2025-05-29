ABD'de parkta silahlı saldırı: 3'ü ağır 7 yaralı

ABD'nin Washington eyaletinde bir parkta düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'de parkta silahlı saldırı: 3'ü ağır 7 yaralı

'nin Lakewood şehrinde düzenlendi.

Washington eyalet polisi, şehirdeki Harry Todd Parkı'nda gerçekleşen silahlı saldırıda 7 kişinin vurulduğunu açıkladı.

Yaralıların tedavi altına alındığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yetkililer, saldırıya yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. 

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