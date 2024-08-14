ABD’de parvovirüs vakalarında büyük artış

ABD’de 5-9 yaşlarındaki çocuklarda görülen parvovirüs oranında 2024 yılının başından beri yüzde 40 oranında artış gözlemlendi.

ABD’de parvovirüs vakalarında büyük artış

The Hill'in haberine göre, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, "parvovirüs" (B19 isimli DNA virüsünün yol açtığı, özellikle 5-15 yaş aralığındaki çocukların yanaklarında parlak kırmızı döküntülere neden olan viral hastalık) oranında yüksek artış gözlemlendiği belirtildi.

Son iki yıldır hastalığın görülme oranında artış gözlemlendiği ve yılın başından bu yana 5-9 yaşlarındaki çocuklarda ortaya çıkan vakaların, yüzde 40 arttığı vurgulandı.

Solunum yoluyla vücuda giren damlacıklarla bulaşan bu virüsün çoğunlukla ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı ve döküntü gibi hafif belirtiler gösterdiği aktarılan açıklamada, ancak bağışıklık sistemi sorunları veya kronik kan hastalıkları olan insanlarda sorun oluşturacağı kaydedildi.

Virüse karşı henüz bir aşının geliştirilmediği vurgulanan açıklamada, hastalığa karşı temkinli olunması uyarısı yapıldı.

VİRAL YOLLA BULAŞIYOR

Parvovirus (B19), öksürük veya hapşırık gibi solunum yolu damlacıkları vasıtasıyla bulaşan bir virus olarak biliniyor. ateş ve genel bir halsizlik hissi ile belirti gösterir. Çocuklarda deride döküntü ve kızarıklıklara yol açar.

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