ABD'de pazar ayini öncesi kiliseye silahlı saldırı

ABD'nin Texas eyaletinde büyük bir kilisede çok sayıda kişinin bulunduğu pazar ayini öncesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

ABD'de pazar ayini öncesi kiliseye silahlı saldırı

Texas'ın Houston kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Lakewood Kilisesi'nde, Papaz Joel Osteen tarafından düzenlenecek ayinin hemen öncesinde düzenlendi.

Houston Polis Departmanı'nın X hesabından yapılan açıklamada, olayın sürdüğü belirtilerek, bölgeden uzak durulması istendi.

Lakewood Kilisesi'nin X hesabından paylaşılan mesajda ise silah sesleri doğrulanarak, emniyet birimlerinin olay yerinde olduğu kaydedildi.

ABD'de pazar ayini öncesi kiliseye silahlı saldırı - 1

SALDIRGAN VURULDU

Harris İlçesi Şerifi Ed Gonzalez de muhtemel saldırganın polislerce vurulduğunu, kilisenin arandığını aktardı.

Bir görgü tanığı, silah seslerini duyduğunda ayinin başlamasını beklediğini ifade etti.

ABD'de pazar ayini öncesi kiliseye silahlı saldırı - 2

PAZAR AYİNİNE HER HAFTA 45 BİN KİŞİ KATILIYOR

Hartford Dini Araştırmalar Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkenin 3. büyük kilisesi olan Lakewood Kilisesi'ndeki pazar ayinlerine her hafta yaklaşık 45 bin kişi katılıyor.

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