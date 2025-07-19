ABD'de polis eğitim merkezinde patlama: En az 3 ölü

ABD'nin California eyaletinde, Los Angeles şehrindeki polis eğitim merkezindeki patlama sabah saatlerinde meydana geldi.

Monterey Park'ta, Los Angeles Şerif Departmanı'nın özel güvenlik birimleri ve bomba imha ekibinin bulunduğu yerleşkedeki patlamaya Los Angeles İtfaiyesi müdahale etti. Yetkililer ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü açıkladı.



"KAZA" DEĞERLENDİRMESİ

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, Fox News'e konuşan kaynaklar, olayın "kaza" olarak değerlendirildiğini ifade etti.



Federal Soruşturma Bürosu'yla birlikte güvenlik güçlerinin patlamaya ilişkin incelemeleri sürüyor.