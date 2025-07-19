ABD'de polis eğitim merkezinde patlama: En az 3 ölü
ABD'nin Los Angeles şehrinde, bomba imha ekibinin bulunduğu polis eğitim yerleşkesinde patlama meydana geldi. En az 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
ABD'nin California eyaletinde, Los Angeles şehrindeki polis eğitim merkezindeki patlama sabah saatlerinde meydana geldi.
Monterey Park'ta, Los Angeles Şerif Departmanı'nın özel güvenlik birimleri ve bomba imha ekibinin bulunduğu yerleşkedeki patlamaya Los Angeles İtfaiyesi müdahale etti. Yetkililer ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü açıkladı.
"KAZA" DEĞERLENDİRMESİ
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, Fox News'e konuşan kaynaklar, olayın "kaza" olarak değerlendirildiğini ifade etti.
Federal Soruşturma Bürosu'yla birlikte güvenlik güçlerinin patlamaya ilişkin incelemeleri sürüyor.
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