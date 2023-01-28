ABD'de polis şiddeti yine can aldı: Öldüresiye dayağın görüntüleri paylaşıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 yaşındaki siyahi Tyre Nichols 5 siyahi polis tarafından öldüresiye dövülerek öldürüldü. Olaya ilişkin görüntüler ise ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı.

Nüfusun çoğunluğunun siyahi olduğu Memphis kentinde yaşanan olayda, polis, dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle, Tyre Nichols'u zorla aracından indirdi.

Görüntülerde, Nichols polis memurları tarafından yere yatırılıyor ve aralarında kısa bir münakaşa yaşanıyor. Ardından polislerin elinden kurtulan 29 yaşındaki adam kaçarken şok tabancasıyla vuruluyor. Nichols'u yakalayan polisler, dakikalarca siyahi adama şiddet uyguluyor.



Nichols'un yüzüne biber gazı sıkıldıktan sonra "anne" diye bağırdığı görülüyor.



Olayın ardından hastaneye kaldırılan siyahi adam 10 Ocak'ta hayatını kaybetti. Görevden alınan polislerse cinayetle suçlanıyor.



Görüntülerin paylaşılmasının ardından kentte protestolar başladı. ABD Başkanı Joe Biden videoyu izledikten sonra çok öfkelendiğini söyledi. Biden ve Nichols'un ailesi, protestoculara barışçıl gösteri çağrısı yaptı.