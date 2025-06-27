ABD’de polise “pusu”: İki kişi yaralandı

ABD’nin Milwaukee kentinde düzenlenen bir silahlı saldırıda iki polisin yaralandığı açıklandı.



ABC News haber sitesinin aktardığına göre, emniyet yetkilileri, perşembe gece saatlerinde silahlı bir kişi hakkında aldığı ihbar üzerine olay yerine giden polis memurlarının ateşli silahla vurulduğunu ve ağır yaralandığını bildirdi. Polis “pusu” olduğunu değerlendirdikleri olaya ilişkin açıklamasında, polis memurlarının bir bulvara yaklaştıkları sırada üzerlerine ateş açıldığı bilgisini verdi.



Polisin açıklamasına göre, hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki polis memurunun sağlık durumu kritik. Hastanede tedavi altına alınan 29 yaşındaki diğer polis memurunun ise hayati tehlikesi bulunmuyor.



ŞÜPHELİLER ARANIYOR



Yetkililer, silahlı saldırının ardından en az bir şüpheli için arama çalışması başlattı ve olaya karışan kişi ya da kişilere teslim olma çağrısı yaptı.



Milwaukee Polis Derneği’nden yapılan açıklamada da “bu anlamsız ve duygusuz şiddet eyleminin polis merkezini ve toplumu yüreğinden vurduğu, kentteki şiddetin kontrolden çıktığı ve mahalleleri koruyan kişilerin gittikçe daha fazla hedef alındığı" ifade edildi.

7 YILDA BEŞ POLİS MEMURU ÖLDÜRÜLDÜ



Son yedi yılda beş polis memurunun görev başında öldürüldüğüne işaret edilen açıklamada, onlarca polis memurunun da hizmet vermeye çalışırken vurularak yaralandığına dikkat çekildi.



Milwaukee Belediye Başkanı Cavalier Johnson da açıklama yaparak, “Bugün acı bir gün, çok acı bir gün. Çünkü kolluk kuvvetlerindeki hiçbir memurun, hiçbir insanın üzerine ateş açılmamalı. Polislerimize ateş açan o kişiye sesleniyorum: Teslim olman gerektiğini bilmeni istiyorum. Bu polis kuvvetlerine mensup erkeklerin ve kadınların seni bulacağını, gözaltına alacağını ve adaletin önüne çıkarılacağını bil” diye konuştu.

