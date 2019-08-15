Olay, polisin bir eve narkotik operasyonu düzenlemesiyle başladı. Polis evdeki üç kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada silahlı bir kişi polise ateş açmaya başladı. Evdeki memurların çoğu, yoğun ateş altında camdan atlayarak kaçmayı başardı.
Saldırgan, iki polis memurunu rehin aldı. Evdeki polis memurları, özel harekat polisinin operasyonuyla kurtarıldı.
Operasyon beş saat sürdü. İki polisin yanı sıra gözaltına alınan üç şüpheli de evden tahliye edildi.
Polis saatler sonra şüphelinin de gözaltında olduğunu açıkladı. Yerel medya saldırganın 36 yaşındaki Maurice Hill olduğunu duyurdu.
Çatışma sırasında açılan ateşte yaralanan altı polis memuru hastaneden taburcu edildi.