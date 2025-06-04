ABD’de "potansiyel agro terör silahı” yakalandı

ABD’de Çinli bilim insanları Yunqing Jian ve Zunyong Liu’ya ülkeye toksik bir mantar soktukları iddiasıyla suçlama yöneltildi. Söz konusu mantarın "potansiyel bir agro terör silahı” olabileceği iddia edildi.



The Guardian gazetesinin haberine göre, iki Çinli bilim insanı, ABD’ye kaçırdıkları toksik mantar üzerinde bir ABD üniversitesinde araştırma yapmayı planlıyordu. 33 yaşındaki Jian ve 34 yaşındaki Liu’ya “komplo, kaçakçılık, yalan beyan ve vize dolandırıcılığı” suçlamaları yöneltildi.

ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Latince adı “Fusarium graminearum” olan mantar, tahıllarda “baş küfü” olarak bilinen hastalığa yol açıyor.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da konuyla ilgili açıklama yaparak bu mantarın bilim literatüründe “potansiyel bir agro terör silahı” olarak sınıflandırıldığını belirtti. FBI’ın açıklamasına göre, bu mantar, insanlarda ve hayvanlarda kusma, karaciğer hasarı ve üreme sorunlarına yol açıyor.



LİU, HAVALİMANINDAN ÇİN’E GERİ GÖNDERİLMİŞTİ



Mahkemeye çıkarılan Jian, perşembe günü kefalet duruşması görülmek üzerine hapishaneye geri gönderildi.



Liu, Temmuz 2024’te Detroit Havalimanı’nda durdurularak Çin’e geri gönderilmişti. FBI’ın açıklamasında, Çinli bilim insanının sorgu sırasında çantasında bulunan kırmızı bitki maddesi konusundaki açıklamasını değiştirmesinin ardından Çin’e geri gönderildiği belirtildi.



Bilim insanı önce çantasındaki numuneler hakkında bilgi sahibi olmadığını söylemiş, ardından bunları Michigan Üniversitesi’nin laboratuvarında araştırma için kullanmayı planladığını belirtmişti. Jian da bu laboratuvarda çalışırken, Liu da öncesinde burada çalışmalarda bulunmuştu.



FBI, yetkililerin Liu’nun telefonunda “Değişen İklim Koşullarında Bitki-Patojen Savaşı” başlıklı bir makalenin bulunduğunu bildirdi. FBI’ın açıklamasına göre, ikilinin 2024 yılındaki mesajları, Liu’nun havalimanında yakalanmasının öncesinde de Jian’ın halihazırda mantarlarla ilgilendiğini ortaya koydu. Üniversitenin de bu mantarın üzerinde çalışma yapmak için federal izinleri bulunmuyordu.



Savcı Jerome Gorgon Jr, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu madenin ABD’ye kaçırılmasının bir “ulusal güvenlik” endişesi oluşturduğunu belirtti ve Jian’ın Çin Komünist Partisi’nin bir üyesi olduğuna dikkat çekti.