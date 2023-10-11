ABD’de Powerball ikramiyesi 1,7 milyar doları aştı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Powerball lotosunda büyük ikramiye haftalardır devredir.

Ülke genelindeki oyunda ikramiye tutarı 1.73 milyar dolara ulaştı. Powerball'ın 19 Temmuz'dan beri kimse tutturamadı.

Ödülü kazanan kişi tek seferde parasını almak isterse yüzde 48.4'lük bir kesintiyi kabul edecek. Diğer seçenek ise 30 yıl boyunca her yıl yüzde 5 artan yıllık taksitler halinde almayı da tercih edebilecek.