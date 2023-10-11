ABD’de Powerball ikramiyesi 1,7 milyar doları aştı

ABD'nin en popüler çekiliş oyunlarından Powerball'da büyük ikramiye tutarı 1.7 milyar doları aştı.

ABD’de Powerball ikramiyesi 1,7 milyar doları aştı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Powerball lotosunda büyük haftalardır devredir. 

Ülke genelindeki oyunda ikramiye tutarı 1.73 milyar dolara ulaştı. Powerball'ın 19 Temmuz'dan beri kimse tutturamadı. 

Ödülü kazanan kişi tek seferde parasını almak isterse yüzde 48.4'lük bir kesintiyi kabul edecek. Diğer seçenek ise 30 yıl boyunca her yıl yüzde 5 artan yıllık taksitler halinde almayı da tercih edebilecek.

1 milyar dolarlık Powerball ikramiyesi bir kişiye çıktı

1 milyar dolarlık Powerball ikramiyesi bir kişiye çıktı

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’de tarihin en büyük ikramiyesi 2022 yılının Kasım ayında 2,04 milyar dolar ile yine Kaliforniya eyaletinde Powerball oynayan bir talihliye isabet etmişti.

Harvard Üniversitesi istatistikçisi Mark Glickman'ın yaptığı hesaplamalara göre; büyük ikramiyeyi kazanma şansı 292,2 milyonda bir olarak hesaplandı.

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