ABD’de protestolarda silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

ABD’nin Atlanta kentinde düzenlenen protestolarda, bir kamyonetten kalabalığın üzerine ateş açıldı. Kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

DHA 15.06.2020 - 12:13

ABD’de protestolarda silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

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ABD'de yine polis şiddeti (Atlanta kenti karıştı)

ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde Rayshard Brooks’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda silahlı saldırı düzenlendi.

ABD medyası, bir kamyonetin camından sarkan silahlı bir saldırganın, hareket halindeki araçtan protestoculara ateş açtığını ve olay yerinden kaçtığını duyurdu.

Silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Atlanta Polis Departmanı (APD) silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve arkasındaki nedenlerin araştırıldığını açıkladı.

VİDEO: ABD'DE YİNE POLİS ŞİDDETİ

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