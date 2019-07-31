ABD'nin Teksas eyaletinde bir rafineride yangın çıktı.

Rafineriden kalın bir duman yükseliyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yetkililer, bölgeye tahliye emri verilmediğini duyurdu. Durumun takip edildiği belirtildi. Bölgede hava ölçümleri de yapılıyor. Baytown şehrindeki rafinerinin Exxon şirketine ait olduğu belirtiliyor.