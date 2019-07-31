ABD'nin Teksas eyaletinde bir rafineride yangın çıktı.
Rafineriden kalın bir duman yükseliyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yetkililer, bölgeye tahliye emri verilmediğini duyurdu. Durumun takip edildiği belirtildi. Bölgede hava ölçümleri de yapılıyor. Baytown şehrindeki rafinerinin Exxon şirketine ait olduğu belirtiliyor.
ABD'de rafineri yangını
AP, NTV HaberDünya
Teksas eyaleti Baytown şehrinde Exxon şirketine ait bir rafineride çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
ABD'nin Teksas eyaletinde bir rafineride yangın çıktı.