ABD’de rahibe ayin sırasında yumruklu saldırı

ABD’nin Washington eyaletindeki bir katedralde rahip, ayin sırasında yumruklu saldırıya uğradı.

ABD’de rahibe ayin sırasında yumruklu saldırı

’nin Washington eyaletine bağlı Spokane şehrindeki Our Lady of Lourdes Katedrali’nde ayin sırasında rahip David Gaines’a gerçekleştirildi.

ABD’de rahibe ayin sırasında yumruklu saldırı - 1

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre ayin sırasında ön sıralarda oturan bir adam, aniden kalkarak rahibi yumrukladı. Rahip Gaines yaralanırken, diğerlerinin araya girmesiyle 40 yaşındaki saldırgan etkisiz hale getirildi.

Polisten yapılan açıklamada, saldırının nedeninin henüz bilinmediği ve saldırganın gözaltına alındığı, hakkında ağır suçlardan dolayı tutuklama kararı bulunduğu belirtildi.

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