ABD'de rekor Noel ikramiyesi tek bir bilete çıktı

ABD'de dün Noel gecesinde çekilişi yapılan ve ülke tarihinin en büyük loto ödüllerinden olan 1.8 milyar dolarlık ödül, Arkansas'ta satılan bir kupona çıktı.

Lotoyu düzenleyen kurumun internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre Pazartesi günü çekilişinde hiçbir kuponun ödülü kazanamamasının ardından ⁠satışların artmasıyla ⁠ödül 1 milyar 820 milyon dolara yükselerek ABD tarihinin en büyük ikinci loto ödülü oldu.

KAZANMA İHTİMALİ 292 MİLYONDA BİRDİ

Her biri 2 dolara satılan ve büyük ödülü kazanma ihtimali 292 milyonda ⁠bir olan kuponun ⁠sahibinin önünde iki seçenek var.

1 milyar 800 milyon dolarlık ödülü 29 yıl içinde taksitle almak veya tek seferde 834 milyon dolar alarak ödülün vergilerini ödemek.