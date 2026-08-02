ABD'de restorana silahlı saldırı. En az 3 ölü
02.08.2026 06:29
Anadolu Ajansı
Arşiv.
ABD'nin Idaho eyaletinde bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.
ABD'nin Idaho eyaletinin güneyindeki Twin Falls bölgesindeki restorana giren bir kişi, restorana girerek yarı otomatik tüfekle ateş açtı.
Amerikan medyasına açıklama yapan güvenlik yetkilileri olayda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını aktardı. Saldırganın daha sonra kendi silahıyla hayatına son verdiğini dile getiren yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.