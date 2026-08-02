ABD'de restorana silahlı saldırı. En az 3 ölü

ABD 'nin Idaho eyaletinin güneyindeki Twin Falls bölgesindeki restorana giren bir kişi, restorana girerek yarı otomatik tüfekle ateş açtı.

Amerikan medyasına açıklama yapan güvenlik yetkilileri olayda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını aktardı. Saldırganın daha sonra kendi silahıyla hayatına son verdiğini dile getiren yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.