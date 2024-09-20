ABD’de robot polis suçluyu yakaladı

ABD’de robot polis şaşkınlığa yarattı. Texas eyaletinin Lubbock şehrinde hakkında şartlı tahliye ihlali nedeniyle tutuklama emri bulunan 39 yaşındaki Felix Delarosa isimli zanlı, kendisi için otele gelen polislere ateş açtı.



Ekipler, çatışma nedeniyle Delarosa’nın kaldığı odanın önüne robot polis gönderirken, 39 yaşındaki saldırgan robotun üstüne bir çarşaf attı. Çarşaftan kurtulan robot polis, odaya göz yaşartıcı gaz atarak Delarosa’yı etkisiz hale getirmeyi başardı.



Kaydedilen görüntülerde gazdan etkilenen Delarosa’nın sürünerek odanın camından çıktığı görüldü. Zanlının odadan çıktığını fark eden robot polis, Delarosa’nın üzerine çıkarak kaçmasını engelledi. Robotun yakaladığı Delarosa, olay yerindeki ekipler tarafından tutuklandı.