ABD'de Rümeysa Öztürk davası: Federal yargıç, ek delil istedi

Vermont Bölge Yargıcı Sessions, 25 Mart'ta, Massachusetts eyaletinde gözaltına alınarak Louisiana eyaletine götürülen Öztürk'le ilgili davanın ilk duruşmasında iki tarafın savunmalarını dinleyerek bilgi edindi.



Massachusetts’teki federal yargıcın kararı üzerine hafta sonu, yaklaşık iki haftadır gözaltında tutulduğu Louisiana’dan yaşadığı bölgeye daha yakın Vermont’a getirilen Öztürk, buradaki ilk duruşmaya çıkarılmadı.



Federal Yargıç William Sessions, iki tarafın avukatlarını dinledikten sonra bu davanın alışılmışın dışında içeriğe sahip olduğunu belirterek, taraflara daha fazla belge ve bilgi toplamalarını tavsiye etti.



Duruşmaya telefonla katılan Öztürk’ün avukatı Ramzi Kassem, müvekkilinin kaçma veya topluma zarar verme riskinin bulunmadığını savunarak tutuksuz yargılanmasını talep etti.



ABD yönetiminin avukatı ise Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nı ihlal ettiğini öne sürdüğü Türk öğrencinin davasının görülmesi konusunda acele edilmemesi gerektiğini savundu.



Avukatları dinleyen Sessions, iki tarafın da toplayacağı ek delilleri 11 Nisan'a kadar mahkemeye sunmalarını isteyerek 14 Nisan'da ikinci duruşmanın yapılmasına karar verdi.



Federal yargıç, ayrıca taraflardan birinin talebi durumunda Rümeysa Öztürk’ün mahkemede savunma yapmasını isteyebileceğini belirtti.