ABD'de Rümeysa Öztürk davası. Trump yönetiminin sınır dışı etme girişimi reddedildi

ABD'de temyiz mahkemesi, 2024 yılında üniversite gazetesinde Filistin yanlısı bir yazı kaleme aldığı için gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesini reddetti.

Tufts Üniversitesi'nde doktora tahsili gören Fulbright bursiyeri ve F-1 vize sahibi Rümeysa Öztürk öğrenci gazetesinde yazdığı bir yazıda İsrail ile bağlantısı olan şirketlerle iş birliğini sonlandırması ve "Filistinlilere yapılan soykırımı tanıması" için üniversitesine çağrıda bulunmuştu.

Bunun ardından 2025 yılında göç yetkilileri, Öztürk'ü gözaltına almış ve vizesini iptal etmişti.

45 GÜN GÖÇMEN MERKEZİNDE TUTULDU

Geçen yıl ⁠Mayıs ayında ⁠ABD'li yargıç William Sessions, Louisiana'daki göçmen gözaltı merkezinde 45 gün tutulan Öztürk'ün serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği avukatlarının Temyiz Mahkemesi'ne sunduğu dilekçeye göre, ABD ⁠İç Güvenlik Bakanlığı'nın Öztürk'ün sınır dışı edilmesini ⁠haklı gösterecek kanıtları sunamadığı belirtilerek dava düşürüldü.