ABD'de Rümeysa Öztürk kararı: Federal yargıç sınır dışı kararına durdurma getirdi

Türk doktora öğrencisinin sınır dışı edilmesi kararına ABD yargısı engel oldu.



ABD’de Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Denise Casper, Boston kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi görevlilerince gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı aldı.



Yargıç, mahkemeye yapılan başvuru sonuçlanana kadar kararın durdurulmasına hükmetti.



Hükümetin 1 Nisan gün sonuna kadar mahkemeye gerekli savunmayı yapması istendi.



KONGRE ÜYELERİNDEN TEPKİ



Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına Amerikalı siyasilerden de tepki var.



Onlarca Kongre üyesi gözaltı olayına tepki göstererek şeffaflık çağrısı yaptı.



ABD'li Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan yaklaşık 30 Kongre üyesi, Öztürk'ün gözaltına alınması konusunda, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi Direktör Vekili Todd Lyons'a hitaben mektup yazdı.



Öztürk'ün serbest bırakılmasını isteyen kongre üyeleri, "Yönetim, ülkenin yasal sakinlerini siyasi görüşlerini ifade ettikleri için gözaltına alamaz ya da sınır dışı edemez." ifadelerini kullandı.



Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği de Öztürk'ün salıverilmesini talep etti.

İFTARA GİDERKEN GÖZALTINA ALINDI



Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı, iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı sırada göçmenlik dairesi görevlileri tarafından gözaltına alınmış, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Öztürk'ü, "Üniversitede isyan başlatma girişiminde bulunmakla." suçlamıştı.