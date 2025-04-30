ABD'de Rümeysa Öztürk'ün Vermont'a nakli durduruldu

Mahkeme, ABD hükümeti avukatlarından en geç 1 Mayıs'a kadar gerekçeli itiraz belgelerini sunmalarını ve 6 Mayıs'ta düzenlenecek duruşma için savunma dosyasını hazırlamalarını istedi.

Öztürk'ün hukuk ekibi ise yaptığı açıklamada "Rümeysa Öztürk asla tutuklanmamalı ve gözaltına alınmamalıydı. Davasını İkinci Daire Temyiz Mahkemesi'nde savunmaya hazırız ve serbest kalana kadar mücadeleyi bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı, iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı sırada göçmenlik dairesi görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.