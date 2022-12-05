ABD'de sahte peygamber depremi: En küçüğü 9 yaşında olmak üzere 20'den fazla karısı var



Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) yayımladığı belgeler ülke gündemine oturdu.



Eylül ayında yapılan operasyona göre 46 yaşındaki sahte peygamber Samuel Rappylee Bateman'in 20'den fazla kadın ve kız çocuğuyla evlendiği ortaya çıkmıştı. Polis en küçüğü 9 yaşındaki reşit olmayan 8 kız çocuğunu kurtararak bir grup evine yerleştirdi. Bateman'in nikah kıydığı çocuklardan birinin kendi kız çocuğu olduğu belirtildi.

KORUMA ALTINDAN KAÇTILAR

Daha sonra çocuklar Mormon peygamber Bateman'ın reşit olan bir başka karısıyla birlikte kaçıp kiraladıkları bir evde kalmaya başladı. Bateman'in kızların kaçışını organize ettiği belirtildi.



Tutuklu olan Bateman aleyhinde tecavüz şikayetinin yapılmadığı belirtildi. Ancak araştırma sonucunda kız çocuklarının günlüklerinde Bateman'in kendilerini öptüğü ve dokunduğu yazılıyordu.



Yetkililer büyük olan eşlerin küçüklere konuşmaması için baskı yaptığından şüpheleniyor.



Bateman'in 50'ye yakın müridi ve 20'den fazla karısı olduğundan şüpheleniliyor. Bateman, İsa Mesih'in Son Gün Azizleri Köktendici Kilisesi'nde Warren Jeffs'ten sonra güçlendiği belirtiliyor. Kilisenin kurucusu olan Jeffs'in kendisi de çocuk tecavüzünden yakalanmıştı.