ABD'de saldırı: İsrail eyleminde "Özgür Filistin" sloganı
ABD'nin Colorado eyaletinde bir kişi, İsrail destekçisi grubun gösteri yaptığı alana yanıcı madde ile saldırdı. Adamın, "Özgür Filistin" sloganı attığı belirtildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinin Boulder kentinde bir kişi, rehineler için eylem yapan İsrail yanlısı gruba ev yapımı alev silahıyla saldırdı. Ardından üzerlerine molotof kokteyli fırlattı.
Saldırıda yaşları 67 ve 88 arasında olan 6 kişi yaralandı. Vücudundan yanıklar oluşan 6 yaralıdan birinin durumu ağır.
Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, olayın terör saldırısı olarak değerlendirildiğini açıkladı.
Saldırıyı düzenleyen 45 yaşındaki Mohamed Sabry Soliman hafif şekilde yaralandı. Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.
Emniyet yetkilileri, Soliman'ın, “Özgür Filistin” sloganı attığını açıkladı.
Olayda bazıları yanık olmak üzere 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
FBI, olayı terör eylemi olarak soruşturuyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Saldırı
- Terör
- Fbı