ABD’de salmonella alarmı

ABD'nin Kaliforniya, Missouri, Georgia, Minnesota, Teksas, Arkansas, Illinois, Rhode Island, Wisconsin ve Washington eyaletlerinde salmonella salgını paniği yaşanıyor.

CBC News'in haberine göre salgın tehlikesinin kaynağı ise evlere yemek servisi yapan "Metabolic Meals" isimli şirketin bazı ürünleri.



Risk taşıyan yemeklerin çoğu da tavuk ürünleri.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) en az 16 kişiyi etkileyen hastalığın yayılımını doğruladı.



Yetkililer hastalıkların bildirilmesinin genellikle birkaç hafta sürdüğünü belirterek, vaka sayısının artabileceğini vurguladı.



Metabolic Meals şirketi ise yetkililerle işbirliği yaptıklarını ve müşterilerine doğrudan ulaşarak ürünler hakkında bilgilendirme yaptıklarını açıkladı.