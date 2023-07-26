ABD'de Salmonella salgını başladı

Gerçek hasta sayısının daha yüksek olabileceği ve başka eyaletlerde de görülebileceği kaydedilirken soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.



SALMONELLA BELİRTİLERİ



Salmonella'nın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.



Vakaların çoğunda birkaç günde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.

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