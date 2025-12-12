ABD'de "sarhoş rakunun" sırrı çözüldü

ABD Virginia'daki Hanover County Hayvan Koruma birimi, Kara Cuma günü Ashland’daki bir ABC içki mağazasına giren rakunun birkaç şişeyi devirdiğini ve sarhoş halde baygın bulunduğunu açıklamıştı. Ancak Hayvan Koruma Görevlisi Samantha Martin, ilçenin resmi podcast programı Hear In Hanover’da rakunun geçmişte de aynı bölgedeki yapılara en az iki kez daha izinsiz girdiğini belirtti.

Martin’e göre rakun daha önce bir karate stüdyosuna girmiş, hatta bölgedeki bir ofise girip çalışanların atıştırmalıklarını yemişti.

“BİNAYA NASIL DÖNECEĞİNİ BİLİYOR”

İçki dükkanındaki olayın ardından rakun, ayılması için bir gece barınakta tutuldu ve ertesi gün yeniden aynı bölgeye bırakıldı. Martin, rakunları başka yerlere taşımamanın yaşamları için önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu binaya nasıl geri döneceğini biliyor” dedi.

Görevli, rakunun bu olaydan bir ders çıkarmasını umduğunu da ekleyerek, “Umarım akıllanmıştır. Ama açıkçası, hayatını yaşıyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.