ABD'de şarjör yasası kararı: Yargıç silahlarla video çekti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde temyiz mahkemesi, tek seferde 10'dan fazla mermi taşıyabilen silah şarjörlerinin yasaklanmasını öngören yasanın yürürlükte kalmasına karar verdi.



Mahkeme, kararın, anayasadaki silahlanma hakkını ihlal etmediğini belirtti.



Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, yasanın toplu silahlı saldırıları kısıtlayan önlem niteliğinde olduğunu belirterek, mahkemenin kararına destek verdi.



YARGIÇ SİLAHLARLA VİDEO ÇEKTİ



Karara tepki gösteren Yargıç Lawrence VanDyke ise çeşitli silahların şarjörlerini değiştirerek silahlar hakkında bilgi verdiği bir video yayımladı.



VanDyke, yüksek kapasiteli şarjörlerin, silahlara eklenebilecek diğer ekipmanlardan farklı olmadığını savunarak, mahkemenin aldığı karar çerçevesinde tüm bu ekipmanların da yasaklanmasının mümkün olduğunu belirtti.



Kaliforniya ilk kez 2000'de yürürlüğe giren yüksek kapasiteli şarjörlere ilişkin yasa, 10 mermiden fazla mühimmat taşıyabilen şarjörleri yasaklıyor.



Kaliforniya Tüfek ve Tabanca Derneği, kanunun, anayasaya uymadığını savunarak dava açmış, San Diego Bölge Yargıcı Roger Benitez ise 2023'te yasanın anayasaya uymadığına hükmetmişti.

Eyalet ise bu hükme karşı temyize başvurmuştu.