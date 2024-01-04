ABD'de şartlı tahliye talebi reddedilen mahkum, hakime saldırdı

Yetkililer, hakim ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirdi.



Kameralara yansıyan olay, sosyal medyada gündem oldu.



CEZAİ EHLİYETİ TAM RAPORU



Las Vegas Review Journal'ın haberine göre, 3 sabıkası bulunan Redden, 2023'te bir kişiyi darbettiği suçlamasıyla yargılanmaya başlamıştı.



Mahkeme sürecinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi talebiyle ilgili birimlere yönlendirilen sanık Redden'ın, cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilmişti.



Daha sonra sanık Deobra Redden, Kasım 2023'te suçunu itiraf etmişti.