ABD'de şaşırtan iddia: "Musk ve Putin iki yıldır düzenli görüşüyor"

ABD'de ses getiren bir habere göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçim kampanyasının merkezinde yer alan dünyanın en zengin adamı Elon Musk, son iki yıldır Vladimir Putin ile düzenli olarak iletişim halinde.



Wall Street Journal gazetesi, ABD'li, Avrupalı ​​ve Rus yetkililere dayandırdığı haberinde, ikili arasındaki görüşmelerin kişisel konulardan jeopolitiğe kadar uzandığını aktardı.

BEYAZ SARAY'IN BİLE HABERİ YOK



Haberde, Musk'ın Putin'le temaslarının kapsamının çok gizli tutulduğu, mevcut başkan Joe Biden'ın Beyaz Saray'ındaki bazı yetkililerin bile görüşmelerden habersiz olduğu belirtildi.



Ses getiren haberin ardından Musk ve Putin arasındaki gizli bir iletişim kanalının Batılı hükümetlerin güvenliği için etkileri tartışma konusu oldu.

KREMLİN GÖRÜŞMELERİ YALANLADI



Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Kremlin'in Musk ile tek iletişiminin, kendisi ve Putin'in "uzay ve gelecekteki teknolojiler" hakkında görüştükleri tek bir telefon görüşmesi olduğunu iddia etti.



Peskov, ne Putin'in ne de Kremlin yetkililerinin Musk'la düzenli görüşmeler yapmadığını vurguladı.



Ancak WSJ raporunda, üst düzey Rus yetkililerle yapılan görüşmelerin 2022'den bu yıla kadar sürdüğü ve Putin'in birinci genelkurmay başkan yardımcısı Sergey Kiriyenko'nun da dahil olduğu belirtildi.

MUSK'IN ABD'DEKİ KRİTİK ROLÜ



Tesla'nın CEO'su Musk, ABD uzay programında önemli bir aktör ve yüksek düzeyde güvenlik iznine sahip.



Şirketi SpaceX, ABD ulusal güvenlik uydularını fırlatıyor, Starlink uydu iletişim sistemi ise Ukrayna'daki savaş için kritik öneme sahip.



Ayrıca, Trump 5 Kasım'da seçilirse, Musk yeni bir ABD yönetiminde önemli bir rol oynayabilir.