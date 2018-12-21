Adalet ve dışişleri bakanlarının ardından şimdi de Savunma Bakanı, Amerikan yönetiminde görev değişiklikleri devam ediyor.

Donald Trump'ın göreve geldiği günden bu yana geçen iki yılda Beyaz Saray'da sular durulmuyor. Son istifa, Savunma bakanı James Mattis'ten geldi.



Mattis, Trump'ın Suriye'den çekileceğini açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden bir mektup kaleme aldı. Trump'a yönelik eleştirilerin de yer aldığı istifa mektubunu Amerikan Başkanı'na sundu.



Beyaz Saray'daki görüşmede ikili, ters düştükleri konularda görüş alışverişinde de bulundu. Mattis, görüşmenin ardından mektubu kamuoyuyla paylaşırken Trump da Twitter üzerinden paylaştığı mesajla Savunma Bakanı'nın istifasını duyurdu.



Trump mesajında, "General Jim Mattis Şubat ayı sonunda emekliye ayrılıyor" yazdı. Amerikalı yetkililer, eski bir asker olan Mattis'in, Trump tarafından istifaya zorlanmadığını belirtti.



Ancak Suriye'den çekilme kararının istifasında rol oynadığı ifade ediliyor.



Trump ile Mattis'in başta Suriye olmak üzere pek çok konuda anlaşamadığı biliniyor. Emekli Amiral Mattis, Suriye'den çekilmeye karşı olduğunu defalarca dile getirdi.



James Mattis, Amerikan siyasetinde büyük saygı gören bir isim. Amerikan yönetiminde de dengeleyici etkisi olduğu biliniyor.



İstifası, tepkileri de beraberinde getirdi. Amerikan kongresinin hem demokrat hem cumhuriyetçi üyeleri Mattis'in gidişinden üzgün. ABD basını Mattis'in gidişiyle Trump'ın fevri davranışlarını kontrol altında tutacak son baskı unsurunun da kabineden ayrıldığı yorumunda bulundu.



ABD merkezli Fox news muhabiri Jennifer Grİffİn, Trump'ın kararı karşısında CENTCOM Komutanı Joseph Votel'in "Mideme yumruk yemiş gibi hissediyorum" dediğini aktardı.

Pentagon'da birçok komutanın Trump'ın kararı karşısında şaşkınlığa uğradığı belirtiliyor.

Trump yönetiminde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo başta olmak üzere birçok ismin Suriye'den çekilmeye karşı olduğu biliniyor.



68 yaşındaki Mattis'in yerine, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'ın adı geçiyor.