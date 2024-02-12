ABD'de seçim anketi: "Bir dönem daha başkanlık yapmak için çok yaşlı"

Amerika Birleşik Devletleri, yeni başkanını seçmek için 5 Kasım 2024 Salı günü sandık başına gidecek. Seçimlerde elektronik ortamda da oy kullanılabilecek.



Kritik seçim öncesi anket şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı.



ABC News/Ipsos tarafından yapılan ankette, katılımcıların yüzde 86'sı, 81 yaşındaki Biden'ın ikinci dönem başkanlık yapmak için "çok yaşlı" bulduğunu söyledi.



9-10 Şubat'ta yapılan ankete göre, aynı kitlenin yüzde 59'u, Biden'la eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da ikinci dönem başkanlık için çok yaşlı olduğunu dile getirdi.



Anket sorularını cevaplayanların yüzde 27'si ise yalnızca Biden'ı bir dört yıl daha başkanlık yapmak için "çok yaşlı" bulduğunu belirtirken, bağımsız seçmenlerde bu rakam Biden için yüzde 91'e, Trump için yüzde 71'e çıktı.



Aynı ankete göre, ABD'li seçmenlerin çoğu (yüzde 44'e - 26) Trump'ın Biden'a göre ülke sınırlarını daha iyi koruyacağına inanıyor.



Ayrıca, giderek daha fazla Amerikalı, ekonomi, suçla mücadele ve enflasyon gibi konularda Biden'dan daha çok Trump'a güveniyor.