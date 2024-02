ABD'de seçim araştırması: Trump, Biden'a fark attı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için ön seçim süreci devam ediyor. Cumhuriyetçi Parti'de Donald Trump ön seçimlerde ezici bir üstünlük sağlarken, Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın rakibi olması bekleniyor.



Bu arada seçimlere yönelik anket çalışmaları da sürüyor. Son yapılan bir ankete göre Amerikalılar, ekonomi yönetimi konusunda Trump'a daha çok güveniyor.



Financial Times'ta yer alan haberde ABD ekonomisini idare etme konusunda Donald Trump'ın Joe Biden'a fark attığı belirtildi.



Financial Times ile Michigan Ross Üniversitesi'nin anketine göre Amerikalıların yüzde 42'si Trump'ın ekonomiyi daha iyi yöneteceği yönünde görüş bildirdi. Katılımcıların yüzde 31'i Biden'ı tercih ederken, yüzde 21'i de her iki adaya da güvenmediğini belirtti.



Seçmenlerin kişisel mali durumlarında ve ekonomiye bakışlarındaki iyileşmelere rağmen Trump'ın güçlü çıkması ise dikkat çekti.

