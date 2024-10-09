ABD'de seçim günü operasyonu: FBI terör saldırıları için alarmda

ABD Adalet Bakanlığı, yaptığı açıklamada, FBI'ın ABD'de seçim günü büyük kalabalıkları hedef alan bir saldırı planladığını iddia ettiği Afgan bir adamı tutukladığını duyurdu.



Oklahoma City'li 27 yaşındaki Nasir Ahmad Tawhedi, pazartesi günü tutuklanmasının ardından soruşturmacılara, saldırıyı gelecek ay seçimin yapılacağı 5 Kasım gününe denk getirmeyi planladığını söyledi.

SALDIRIYA HAZIRLANIYORDU



Yetkililer, eylül 2021'de ABD'ye gelen Tawhedi'nin son haftalarda saldırı planlarını ilerletmek için AK-47 tüfekleri sipariş etmek, ailesinin varlıklarını tasfiye etmek ve karısı ile çocuğunun Afganistan'daki evine dönmesi için tek yön bilet almak gibi adımlar attığını aktardı.



FBI Direktörü Christopher Wray, Ağustos ayında Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Kariyerimde bu kadar çok farklı türden tehdidin aynı anda gündeme geldiği başka bir zamanı düşünmekte zorlanıyorum." demişti.

ON YILLARCA HAPSİ İSTENİYOR



Wray, salı günü yaptığı açıklamada, "Terörizm hala FBI'ın bir numaralı önceliğidir ve Amerikan halkını korumak için her kaynağı kullanacağız." dedi.



Tawhedi’nin, DAEŞ'e maddi destek sağlama suçlamasıyla 20 yıla kadar, ayrıca terör suçu kapsamında silah edinme suçlamasıyla da 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

