ABD'de seçim öncesi bombalı saldırı alarmı

ABD'nin Tennessee eyaletinde büyük bir elektrik dağıtım santraline saldırı planlamakla suçlanan bir kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı, eyalete bağlı Nashville kentinde bir elektrik dağıtım merkezine saldırı hazırlığında bulunan sağcı gruplarla bağlantısı olan 24 yaşındaki Skyler Philippi'nin yakalandığını duyurdu.

İddiaya göre Philippi, Amerikan toplumunun tamamen çökmesini isteyen "hızlandırmacılık" adı verilen aşırı bir ideolojiyi yaymak için saldırıyı planladı.

İHA'YA C-4 PATLAYICI BAĞLADI



Başsavcı Merrick B. Garland, Philippi'nin insansız hava aracına C-4 patlayıcı bağlayarak saldırı yapmaya hazırlandığının belirlendiğini kaydetti.



Garland, açıklamada, "Bu, ülkemizin kritik altyapısına saldırarak şiddet ve kaos tohumları ekmek isteyenlere bir başka uyarı niteliğindedir. Adalet Bakanlığı sizi bulacak, planınızı bozacak ve sizi sorumlu tutacaktır. FBI görevlilerine olağanüstü çalışmaları ve ülkemizi güvende tutmak için her gün yaptıkları çalışmalar için minnettarım." ifadelerini kullandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR

Philippi, kitle imha silahı kullanma ve bir enerji tesisini yok etmeye teşebbüs etmekle suçlandı. Tüm suçlamalardan hüküm giyerse, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.



Philippi'nin 13 Kasım'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.