ABD’de seçim öncesi gizemli mektup alarmı. Kimyasal saldırı mı?

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Posta Servisi’nin kolluk birimi, 3 Kasım’da yapılacak ara seçimler öncesinde gönderilen şüpheli mektupları soruşturuyor.

Pensilvanya, Ohio ve Idaho’nun da aralarında bulunduğu bazı eyaletlerdeki seçim ofislerine gönderilen mektuplar, alıcılara ulaşmadan ele geçirildi.

İÇERİĞİ BİLİNMEYEN TOZ

FBI, bazı mektupların içinde içeriği henüz belirlenemeyen bir madde bulunduğunu açıkladı.

Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ile Demokrat senatörler Alex Padilla ve Chris Murphy’nin sözcüleri, senatörlerin ofislerine gönderilen şüpheli madde içeren mektupların posta servisi tarafından ele geçirildiğini bildirdi. Padilla, “Bu olay, kamuya hizmet eden ve seçimlerimizi yöneten kişilerin karşı karşıya olduğu gerçek tehlikeleri açıkça hatırlatıyor.” dedi.

Wisconsin Seçim Komisyonu da içinde kimliği belirlenemeyen toz benzeri bir madde bulunan şüpheli bir mektup aldığını duyurdu.

SENATO ÇALIŞANLARINA UYARI

ABD Temsilciler Meclisi’nin en üst düzey kolluk görevlisi olan Meclis Silahlı Kuvvetler Sorumlusu, bir e-postayla çalışanları bilgilendirdi. E-postada, bazı kamu görevlilerine beyaz toz benzeri şüpheli maddeler içeren mektuplar gönderildiği belirtildi.

Senato çalışanlarına gönderilen bir e-postada ise şüpheli mektupların üzerindeki posta damgalarının iade adresleriyle uyuşmayabileceği uyarısı yapıldı. E-postada, iade adresi bölümünde “DSA” ibaresi ve New York kentinde bir adres bulunan zarfın görüntüsüne de yer verildi.