ABD'de seçim yarışı | Beyaz Saray: Biden başkanlık yarışından çekilmeyecek

ABD Başkanı Joe Biden, müttefikine yarışa devam edip etmemeyi değerlendirdiğini söyledi.



Bilgiyi, Reuters haber ajansı ABD'nin New York Times gazetesine dayandırarak paylaştı.

Yedi üst düzey kaynağa göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeniden seçilme kampanyasına devam etmeme kararı alması durumunda yerine geçebilecek en iyi alternatif Başkan Yardımcısı Kamala Harris.

Öte yandan bir Beyaz Saray yetkilisinden alınan bilgiye göre Biden , Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer ile konuştu.



BEYAZ SARAY: BİDEN BAŞKANLIK YARIŞINDAN ÇEKİLMEYECEK

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Biden'ın münazara günü soğuk algınlığı geçirdiğini, bu nedenle sesinin kısık olduğunu ve seyahatleri nedeniyle jet-lagin de etkisi bulunduğunu dile getiren Jean-Pierre, Başkan'ın canlı yayın tartışmasıyla ilgili "İyi bir gece geçirmedi." değerlendirmesini yaptı.



Jean-Pierre, Biden'ın başkanlık yarışından çekilip çekilmeyeceğine ilişkin sorulara "Kesinlikle hayır." yanıtını verdi.



Muhabirlerin, Biden'in canlı yayın tartışmasından neredeyse 2 hafta önce İtalya'dan döndüğünü, neden hala jet-lag olduğunu sorması üzerine Jean-Pierre, Biden'ın çok yoğun bir temposu olduğunu tekrarlayarak, yaş fark etmeksizin seyahat ve yoğunluğun insanlar üzerinde etkisi olabileceğini söyledi.



Jean-Pierre, bunların bir "bahane" olmadığını belirterek, "Biz çok iyi bir münazara gerçekleşmediğinin farkındayız. Bunu açıklamak istedik." dedi.

DEMOKRATLAR ARASINDA SEÇİM ENDİŞESİ

Biden'ın geçen hafta rakibi Donald Trump'a karşı ilk tartışmada sergilediği beceriksiz, tutarsız ve tepki çeken performansı, Demokrat Parti içinde Biden'ın ikinci bir dönem için yeterince uygun olmadığı endişesine yol açtı.



Bazı etkili Demokratlar, Harris dışında Biden'a alternatifler ortaya attılar; bunlar arasında Kaliforniya'dan Gavin Newsom, Michigan'dan Gretchen Whitmer ve Pensilvanya'dan Josh Shapiro gibi popüler kabine üyeleri ve Demokrat valiler de var.



Ancak isimlerinin açıklanmasını istemeyen bu kaynaklar, Harris'i atlatmaya çalışmanın hayalcilik olduğunu ve neredeyse imkansız olacağını öne sürüyor.

EN YÜKSEK OY POTANSİYELİ



Kaynaklar, parti adayı olarak gösterilmesi durumunda 59 yaşındaki Harris'in Biden kampanyası tarafından toplanan parayı devralacağını ve kampanyayı sürdüreceğini söyledi.



Harris, tüm alternatifler arasında en yüksek tanınırlığa ve ciddi olarak aday olarak kabul edilebilecek Demokratlar arasında en yüksek oy potansiyeline sahip olan kişi olarak görülüyor.



Harris'in onay oranları yüzde 40'ın altında seyrediyor ancak Biden kampanyasının vurguladığı son anketlere göre, kendisi ve başkan Biden'ın Trump'ı yenme şansları birbirine oldukça yakın.

