ABD'de seçim yarışı: Harris farkı açıyor, Trump yerinde sayıyor

ABD'de yeni bir seçim anketi, Demokrat aday Kamala Harris'in ilk kez açık ara farkla önde olduğunu ortaya koydu. Son anketler, Harris'in seçimlere 50 günden az bir süre kala rakibi Donald Trump'a karşı avantajını sürdürdüğünü kanıtlıyor. Harris'in ulusal anketlerdeki hızlı yükselişine rağmen, çekişmeli eyaletlerde kıran kırana bir yarış devam ediyor.

ABD'de seçim yarışı: Harris farkı açıyor, Trump yerinde sayıyor
ABD'de seçim yarışı: Harris, Trump'ı üçe katladı

ABD'de seçim yarışı: Harris, Trump'ı üçe katladı

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NBC News'in pazar günü yayınlanan anketine göre Harris, Trump'a göre beş puan önde. Ankete katılanların arasında daha önce kararsız olan ve ne Cumhuriyetçi adayı ne de eski rakibi Joe Biden'ı desteklemediklerini söyleyen seçmenler de var.

Harris, temmuz anketinde Başkanı Joe Biden'dan devraldığı adaylığında Demokratları altı puan yukarı taşımayı başardı. NBC'nin son anketi, Biden'ın başkanlık yarışından çekildiğini duyurmasından sadece bir hafta önce yayınlanmıştı.

Trump ise son 60 günde istatistiklerinde neredeyse hiç değişme kaydedemedi.

ÇEKİŞMELİ EYALETLERDE KIYASIYA YARIŞ

The Hill/HarrisX tarafından bu hafta sonu yayımlanan bir başka ankete göre, Harris'in ulusal anketlerdeki hızlı yükselişine rağmen, çekişmeli eyaletlerde kıran kırana bir yarış devam ediyor.

Bu ankete göre Harris, 2020'de Joe Biden'la birlikte kazandığı Arizona ve Georgia eyaletlerinde rakibinin gerisinde. Başkan Yardımcısı, çekişmeli eyaletlerdeki anketlerde ulusal anketlerdeki gibi belirgin bir iyileşme görmedi.

Sonuç açısından kritik öneme sahip Pensilvanya, Nevada, Wisconsin ve Michigan gibi eyaletlerde Harris'in 1-2 puan önde olması, Başkan Yardımcısı'nın halk oylamasını önde götürse de kaybetme tehlikesinin devam ettiğini gösteriyor.

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