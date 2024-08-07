ABD'de seçim yarışı: Harris, rakibi Trump'ın 3 puan önünde

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek seçimlere ilişkin ankette, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'in 3 puan gerisinde kaldı.

ABD'de seçim yarışı: Harris, rakibi Trump'ın 3 puan önünde

Amerikan NPR radyosu, PBS televizyonu ve Marist Koleji'nin ortak yaptırdığı ankete göre, Demokrat başkan adayı Kamala Harris'in performansı eski anketlere kıyasla gelişme gösterdi.

Harris, yüzde 51'e 48'le, rakibi 'ın 3 puan önünde seçim yarışına devam ediyor.

Katılımcıların yüzde 53'ü Harris'in Trump'a kıyasla demokrasiyi daha iyi koruyacağını düşünüyor.

Göçmenler konusunda da seçmenlerin yüzde 52'si Trump'ın tutumunun Harris'e karşı daha güçlü olduğu görüşünde.

Ayrıca 'li seçmenlerin yüzde 51'i Harris yerine Trump'ın Ortadoğu'daki gerginliği daha iyi ele alacağına inanıyor.

The Cook Political Report isimli anket şirketi, Harris ile Trump arasındaki puan farkının 1,3'e düştüğünü belirtmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yaptığı ankette de Harris'in kayıtlı seçmenler açısından tercih edilirliğinde keskin artış olduğu ortaya konmuştu.

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