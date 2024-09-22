ABD'de seçim yarışı: Harris, Trump'ı üçe katladı

ABD'de başkanlık yazışı kızışırken her iki aday da 5 Kasım'da yapılması planlanan seçimler öncesinde oldukça çekişmeli geçen yarışın sonuna yaklaşıyor.



Kampanyası temmuz ayında ABD başkanı Joe Biden'ın adaylıktasn çekildiğini duyurmasıyla başlayan Kamala Harris, geçen ay Federal Seçim Komisyonu'na 174 milyon dolarlık harcama yaptığını açıkladı.



Eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın kampanyası ise 61 milyon dolar harcadığını bildirdi.

PARA ZAFER GETİRECEK Mİ?



Artan harcamalar, Harris'in yarış boyunca televizyon görünürlüğünü ve reklam payını artırmasına yardımcı olsa da zafer getirmeyebilir.



İki aday, kazananı belirleyebilecek çekişmeli eyaletler de dahil olmak üzere birçok ankette başa baş gidiyor. 2016 başkanlık yarışında Trump, daha az bağış toplamasına rağmen Demokrat aday Hillary Clinton'ı yenmişti.



Harris ve Trump, ağustos ayındaki harcamalarının çoğunun reklamlara gittiğini, daha küçük meblağların mitingler, seyahat ve kampanya personeli maaşları için harcandığını açıkladı.

BAĞIŞLARDA DA RAKİBİNİ SOLLADI



Harris'in yarışa, Biden'ın Trump'a karşı canlı yayın tartışmasında kötü bir performans sergilemesinden sadece birkaç hafta sonra katılması, kampanyasına yapılan bağışlarda büyük bir artışa yol açtı.



Harris, Federal Seçim Komisyonu'na sundukları resmi raporlarda ağustos ayında 190 milyon dolar bağış topladığını bildirirken Trump'ın ekibi yalnızca 45 milyon dolar topladığını bildirdi.

