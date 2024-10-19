ABD'de seçim yarışı: Harris, Trump'ın yaşını hedef aldı

78 yaşındaki eski Başkan Donald Trump dest yayın kuruluşlarına röportaj verse de, NBC, CNBC ve CBS gibi medya kuruluşlarıyla yapacağı görüşmeleri iptal etti.

Ayrıca ilkinde büyük bir yenilgiye uğramasının ardından Harris ile ikinci bir münazarayı da reddetti.



Politico'nun haberine göre Trump'ın yardımcısı, röportaj için görüştüğü bir internet sitesindeki yapımcılara eski başkanın “bitkin” olduğunu ve bazı görüşmeleri reddettiğini söyledi.

Bu iddia eski başkanın kampanyası tarafından “gerçeklikten kopuk” olarak nitelendirildi.

HARRIS'TEN "DAYANIKLILIK" ELEŞTİRİSİ



Ancak bu hafta sonu 60 yaşına basacak olan Harris, Trump'ı sağlığı ve dayanıklılığı üzerinden eleştirdi.



Harris, destekçilerine hitap ederek, “Kampanya yolunda bitkin düşüyorsanız, dünyanın en zor işi için uygun olup olmadığınız konusunda gerçek sorular ortaya çıkar.” diye konuştu.



Eski başkan, yeni ve geleneksel medya ile yoğun bir program sürdürerek neredeyse hiç boş durmadı, ancak kendisine meydan okunan mecralarda nadiren yer aldı.



Trump Harris'in bu çıkışına öfkeyle karşılık vererek gazetecilere hiçbir şeyi iptal etmediğini söyledi ve Demokrat rakibini “bir tavşan kadar enerjisi olmayan bir ezik” olarak nitelendirdi.

