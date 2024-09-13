ABD'de seçim yarışı: Trump neden rövanş istemiyor?

ABD seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, on milyonlarca izleyiciye en azından şimdilik sırtını döndü.



Trump'ın Demokrat aday Kamala Harris ile bir başka başkanlık tartışmasına katılmayı reddetmesi, 2024 seçimleri için önemli bir anı temsil ediyor.

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YENİLGİNİN AÇIK KABULÜ



Televizyon şöhreti ve sahne sanatlarındaki ustalığı üzerine kurulu bir siyasi kariyeri olan Trump için bu açıklama, yenilginin açıkça kabul edilmesi demek.



Eski başkan, salı gecesi düzenlenen tartışmayı, başkan yardımcısına karşı başarısız olduğu yönündeki ezici eleştirilere rağmen kazandığını iddia ederek rövanşa ihtiyacı olmadığını söyledi.



Trump, tartışmadan bir gün sonra düzenlenen bir miting sırasında,"İki tartışma yaptığımız ve başarılı oldukları için üçüncü bir tartışma olmayacak. Zaten çok geç, oylama çoktan başladı" dedi.



Ayrıca haziran ayında mevcut başkan Joe Biden'a karşı yaptığı ve başkanın yarıştan çekilmesine yol açan ilk tartışmaya atıfta bulundu.



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GERÇEK NEDEN NE?



Ancak alternatif bir açıklama daha var: Trump, hazırlıksız olduğu ve rakibini devirmek için en iyi şansını harcadığı bir hesaplaşmanın tekrarının yaşanmasını istemiyor olabilir.



Eski başkan risk almak istememekte haklı olabilir. Sonuçta seçim anketleri, ekonomi ve göç gibi önemli konularda Harris ile kıyasıya bir yarışta olduğunu gösteriyor.



Salı günkü canlı yayından sonra Harris, rakibiyle seçmenlere karşı tekrar tartışmak istediğini söylemişti.



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TRUMP'IN KARARSIZ KİŞİLİĞİ



Eski başkan Trump, sıklıkla fikir değiştiren bir siyasetçi olarak dikkat çekiyor. Ancak başka bir tartışma olmayacağına dair duyurusu, önceki açıklamalarının ve yorumlarının çoğundan daha kararlı.



Trump'ın aşırı savunmacı tavrı ve Harris'in perşembe günü miting kürsüsündeki coşkusu, iki adayın da tartışmada nasıl performans gösterdiğini düşündüğüne dair bir tablo çiziyor.



Seçim gününden sekiz hafta önce tartışmanın yarış üzerindeki gerçek etkisini izleyebilecek kritik bir anket için henüz çok erken.