ABD'de seçim yarışı: Trump, Philadelphia'da hile yapıldığını iddia etti

Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan başkanlık seçimlerine ilişkin paylaşım yaptı.



Eski ABD Başkanı Trump, "Philadelphia'da büyük hile yapıldığı konuşuluyor. Kolluk kuvvetleri geliyor." mesajını paylaştı.



Philadelphia Polis Departmanı ise ABD basınına yaptığı açıklamada, "Trump'ın neden bahsettiğini anlamadıklarını" belirterek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirilmesini gerektiren bir olay gerçekleşmediğini kaydetti.