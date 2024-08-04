ABD'de seçim yarışı: Trump ve Harris münazarasında anlaşmazlık

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, muhtemel rakibi Kamalas Harris ile 4 Eylül'de Fox News'da gerçekleşecek bir canlı yayın tartışmasında karşı karşıya gelmeyi teklif etti.



Harris'in kampanyası, Trump'ın ABC'de yayınlanması planlanan bir tartışmadan çekilmeye çalıştığını söyledi.



Fox News'in ev sahipliğinde gerçekleşecek tartışmanın Pensilvanya'da bir sahada olacağını duyuran Trump, "Tartışma moderatörleri Bret Baier ve Martha MacCallum olacak. Kurallar ise 'Uykucu Joe' (ABD Başkanı Joe Biden) ile yaptığımız tartışmayla aynı kalacak" ifadelerini kullandı.

"JOE'YU, KAMALA İLE DEĞİŞTİRMEYE HAZIRIM"



Trump, tartışmanın "bir saha dolusu insan" önünde yapılacağını belirterek, "Biliyorsunuz Demokratlar yenilgisini kabul eden bir adayı gayri resmi yolla yenisiyle değiştirdi. Bu daha önce hiç yapılmadı ve bunu demokrasiye bir tehdit olarak görüyorum. Ancak bu darbenin sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırım. Tartışmada Joe'yu çılgın Kamala ile değiştirmeye de hazırım" diye konuştu.



Trump ve Biden, 10 Eylül'de ABC News'de ikinci bir tartışma yapılması konusunda anlaşmışlardı. Eski başkan, tartışmanın destekçileri arasında en popüler kanal olan Fox'a taşınmasını önermişti.

"BELİRLİ ZAMAN, GÜVENLİ ALAN"



Kasım seçimlerinde Demokrat Parti adaylığını garantilemek için gereken delege oylarını alan Harris, cumartesi günü yaptığı açıklamada, başlangıçta planlanan tartışmaya katılmayı kabul ettiğini söyledi.



Trump'ın yayıncı kanalı değiştirme talebine gönderme yapan Harris, "Herhangi bir zaman, herhangi bir yer' ifadesinin 'belirli bir zaman, belirli bir güvenli alan'a dönüşmesi ilginç. 10 Eylül'de daha önce anlaştığımız yerde olacağım. Trump'ı da orada görmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

HARRIS, 10 EYLÜL'DE ISRARCI



Harris'in sözcüsü Michael Tyler, Trump'ın "korktuğunu" iddia etti. Sözcü, Harris'in, "her iki kampanyanın da kabul ettiği" 10 Eylül'deki yayından sonra başka tartışmalar yapmaktan mutluluk duyacağını dile getirdi.



ABC News'in sözcüsü, Trump'ın tartışmadan çekilip çekilmediğine ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadığını söyledi.



Son anketler, Harris ile Trump arasında kıran kırana bir yarış olduğunu gösteriyor.