ABD'de seçim yarışı: Trump'tan "Uzay Muhafızları" vaadi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçimi kazanması halinde 2019'dan beri tartışmaların odağı olan "Ulusal Uzay Muhafızları" birliğini kurma sözü verdi. Kongre Bütçe Ofisi'ne göre, bin 500 kişilik bir muhafız birliği kurmak en az 120 milyon dolara mal olacak.

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Eski ABD Başkanı , kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Beyaz Saray'ı yeniden kazanması halinde "Ulusal Muhafızları" kurma sözü verdi.

Trump, pazartesi günü Detroit'te düzenlediği bir kampanya mitinginde Ulusal Muhafız Derneği üyelerine, görevdeyken gerçekleştirdiği "en gurur verici başarılarından" birinin Uzay Kuvvetleri'ni kurmak olduğunu söyledi.

"BİRİNCİL MUHAREBE REZERVİ"

Anketlerde Demokrat rakibi Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yükselişte olduğu dönemde Trump, "ABD Uzay Kuvvetleri'nin birincil muharebe rezervi olarak bir Uzay Ulusal Muhafızları oluşturmanın zamanı geldi" diye konuştu.

Trump sözlerine, "Yani, bunu yapacağız. Uzay Kuvvetleri çok önemliydi. Bunu yaptığımda, insanlar geldi ve sona erdirmek istediler. Sadece bozguna uğradılar, çünkü insanlar uzaydaki varlığımızın ne kadar önemli olduğunu fark etti" ifadeleriyle devam etti.

Ulusal Muhafızlar halihazırda Alaska, Kaliforniya, Colorado, Florida, Hawaii, New York ve Ohio olmak üzere 7 eyalette ve Guam'da uzay odaklı birimlere sahip.

2019'DAN BERİ TARTIŞILIYOR

Ayrı bir Uzay Ulusal Muhafızları konsepti, Trump'ın Uzay Kuvvetlerini kurduğu 2019'dan beri konuşuluyor.

Ulusal Muhafız liderleri böyle bir planı desteklediklerini açıklamıştı. Ancak pek çok uzman bu tür bir girişimin gereksiz bürokrasi, karmaşıklık ve maliyet yaratacağı eleştirisinde bulunuyor.

Kongre Bütçe Ofisi'ne göre, bin 500 "Koruyucu"dan oluşan bir Uzay Ulusal Muhafızı birliği kurmak en az 120 milyon dolara mal olacak.

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