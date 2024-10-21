ABD'de seçim yarışı: Anketlerde Harris, bahiste Trump önde

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım başladı.



Seçim öncesi son anketler netleşmeye başladı. Anketler Demokrat aday Kamala Harris'in 1-2 puan ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın hafif önünde olduğunu ortaya koydu. Harrris'in oy oranı yüzde 48-49 olurken, Trump yüzde 47 civarında kaldı.



Bahis ve tahmin platformları ise Trump'ın kazanacağına işaret etti. Election Betting Odds verilerinde Trump'ın kazanma ihtimali yüzde 57 civarında seyrediyor. Eylül ayında Trump'ın kazanma ihtimali yaklaşık yüzde 48 seviyesindeydi.



Diğer bahis platformlarında da benzer bir eğilim öne çıktı. Kripto tahmin platformu Polymarket'te ise Trump'ın kazanma olasılığı yüzde 60 olarak belirlendi.



Anketler ile bahis platformları arasındaki farklılık yüksek profilli Amerikalıların bahis eğilimlerini etkileyip etkilemediği konusunda spekülasyonlara yol açtı.



Bu arada anketlerde Harris ile Trump arasında fark, geçen aylarda 4-5 puan civarındaydı. Son anketler aradaki farkın kapandığını da ortaya çıkardı.