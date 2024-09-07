ABD'de seçim yarışı: Trump hala Harris'in gerisinden geliyor

ABD'de yapılan yeni bir seçim anketine göre, Demokrat başkan adayı Kamala Harris, rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump'a göre yarışı çok önde götürüyor. Son anketler Harris'in yüzde 47,5'lik bir orana sahip olduğunu, Trump'ın ise yüzde 43,9'luk bir orana sahip olduğunu gösterdi.

ABD'de seçim yarışı: Trump hala Harris'in gerisinden geliyor

Gelecek hafta yapılacak kritik başkanlık tartışması yaklaşırken, Demokratların adayı Kamala Harris anketlerde Cumhuriyetçi aday 'a karşı az bir farkla önde.

Ancak iki aday seçimlerini kazanmak için kritik öneme sahip eyaletlerde kıyasıya bir yarışa giriyor.

Harris, adaylığının kesinleştiği andan itibaren bir destek ve coşku dalgasını beraberinde getirerek yarışı altüst etti. O zamana kadar gücünü koruyan Trump avantajı Harris'in liderliğine dönüştü.

Harris, başkan adayı olarak ilk münazarası yaklaşırken Trump, tartışmanın kampanyasına biraz ivme kazandırma şansı sunmasını umuyor.

"TELEFON KULÜBESİNDE BIÇAKLI KAVGA"

Ancak kararsız eyaletlerde yarış o kadar sıkı sürüyor ki yorumcular gidişatı bunu "telefon kulübesinde bıçaklı kavgaya eşdeğer" olarak nitelendirdi.

The Guardian'ın 10 günlük ortalama üzerinden alınan son ulusal anket takipçisi, Harris'in yüzde 47,5'lik bir orana sahip olduğunu, Trump'ın ise yüzde 43,9'luk bir orana sahip olduğunu gösterdi.

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