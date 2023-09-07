ABD'de seçimlere müdahale davası: İlk Trump duruşması televizyondan canlı yayınlandı

Fulton Bölge Yüksek Mahkemesinde yapılan duruşmaya Trump ve diğer sanıklar şahsen katılmazken, avukatlar hazır bulundu.



Davaya bakan yargıç Scott McAfee, duruşmada, Trump'ın eski kampanya avukatları Kenneth Chesebro ile Sidney Powell’ın avukatları tarafından savunulan "hızlı yargılanma" taleplerini dikkate alarak, 23 Ekim’de yargılanmalarına başlanmasına karar verdi.



Kenneth ve Powell’ın avukatlarının, müvekkillerinin birbirlerinden bağımsız tarihlerde yargılanmaları talebine ise yargıç, sanıkların “adil yargılanması” için bunun gerekli olmadığını söyledi.



Yargıç McAfee, diğer yandan, eyalet savcılarının talebi olan diğer 17 sanığın da 23 Ekim’de Chesebro ve Powell ile yargılanması isteğini ise “çok şüpheli” bulduğunu ancak bu konuda savcılık tarafının gerekçelerini daha sonra dinleyeceğini belirtti.



Duruşmada savcılar, Trump’ın da dahil olduğu 19 kişinin yargılanmasının yaklaşık 4 ay süreceğini, eyaletin 150’den fazla şahidi dinlemeyi planladığı bilgisini paylaşırken McAfee, sanıkların çok olması nedeniyle bu sürenin 8 aya kadar çıkabileceği değerlendirmesinde bulundu.



Duruşma, televizyondan canlı yayınlanan ilk Trump davası olarak tarihe geçerken, Trump ve diğer 18 sanık, Georgia eyaleti yasalarına göre “duruşmaya katılmama” hakkını kullandıkları için mahkemede hazır bulunmadı.



Trump ve 18 sanık, duruşmadan günler önce Georgia’daki dava ile ilgili bütün suçlamaları reddetmişti.



Sanıkların arasında bulunan Trump'ın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, ayrıca, davanın federal mahkemede görülmesi için başvuru yapmıştı.



Trump, Georgia'da "seçime müdahale" ile suçlanmıştı

Trump, Georgia eyaletinde 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla Atlanta büyük jürisi tarafından 15 Ağustos’ta suçlanmış, hazırlanan iddianame kapsamında 24 Ağustos'ta da teslim olmuştu.



200 bin dolarlık kefalet bedelini ödeyen Trump’ın, teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Trump, "sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı" olarak tarihe geçmişti.



Trump, teslim olduğu 24 Ağustos'tan sonra geçen ilk haftada Cumhuriyetçi tabandan aday adaylığı için 7,1 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.