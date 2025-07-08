ABD'de sel felaketinde ölenlerin sayısı 104'e çıktı

ABD'nin Texas eyaletinde 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı 104'e yükseldi.



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında, özellikle eyaletin Kerr County bölgesini vuran sellerle ilgili sahadaki durumun tehlikeli olmaya devam ettiğini söyledi ve vatandaşları yetkililerin uyarılarını dinlemeye, gerekli önlemleri almaya çağırdı.



Leavitt, seller konusunda Ulusal Hava Durumu Servisinin (NWS) işini “zamanında, kesin tahmin ve uyarılarla” yaptığını da savunarak, bu konuda sorulan sorulara ve Demokratlar tarafından Trump yönetimine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.



Bu konudaki yorumların “ahlaksız ve aşağılık” olduğunu söyleyen Leavitt, “Birçok Amerikalı, çocuklarının kaybının yasını tutarken, ne yazık ki, tüm Demokrat seçilmiş yetkililer bunu siyasi bir oyuna dönüştürmeye çalışıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP BÖLGEYE GİTMEYİ PLANLIYOR



Leavitt, Başkan Donald Trump’ın, bu hafta cuma günü bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulunmayı planladığı bilgisini de paylaştı.

28 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yaz kamplarının bulunduğu bölgede 28 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı



Cuma günü aniden başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri sularının 8 metre yükselmesi sonucu meydana gelen sele kapılan bazı kişileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Kerr İlçe Şerifi Larry Leitha, arama kurtarma ekiplerinin, yaz kamplarının bulunduğu bölgede 28 çocuğun cansız bedenine ulaştığını kaydetti.



Texas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada eyalet genelinde 41 kişinin kayıp olduğunu ve daha fazlasının da kayıp olabileceğini bildirdi.



Yetkililer, arananların tümünü buluncaya kadar çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.



ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.