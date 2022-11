ABD'de Senato adayı Mehmet Öz, ilk kez bir ankette rakibinin önüne geçti

ABD'de Pennsylvania senatörlüğü için yarışan Cumhuriyetçi Türk asıllı aday Dr. Mehmet Öz, bir ankette ilk defa rakibi Demokrat Vali Yardımcısı John Fetterman'ın önüne geçti.



Emerson Koleji ve The Hill tarafından gerçekleştirilen seçim anketinde, Öz, Fetterman'dan 2 puan önde çıktı.



Pennsylvania seçmenleri arasında yapılan ankette, katılımcıların yüzde 48'i Öz'e oy vereceğini belirtirken Fetterman'a destek verenlerin oranı yüzde 46'da kaldı. Ankete katılanların yüzde 4'ü ise kararsız olduğunu belirtti.



Ankette "Seçimleri kim kazanabilir?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 54'ü Öz'ün, yüzde 47'si de Fetterman'ın sandıktan zaferle çıkmasını beklediği yanıtını verdi.



Emerson Koleji ve The Hill'in geçen ay yaptığı en son ankette, Öz, Fetterman'ın 5 puan arkasından geliyordu.



Anketin yönetici direktörü Spencer Kimball, Öz'ün puanlarının artmasında 26 Ekim'de Fetterman ile yüz yüze yaptığı canlı seçim tartışmasının etkili olduğunu söyledi.



Kimball'a göre anket, tartışmanın, seçmenlerin yüzde 50'sinin Fetterman hakkındaki görüşlerini kötüleştirdiğini, yüzde 44'ünün ise Öz hakkında görüşlerini iyileştirdiğini ortaya koydu.



Emerson Koleji ve The Hill'in anketi, 28 Ekim-1 Kasım'da, muhtemel oy kullanacak yaklaşık bin kişi ile gerçekleştirildi.



Diğer yandan, farklı kurum ve şirketler tarafından yapılan anketlerde ise Fetterman hala önde görünüyor.



Manmouth Üniversitesinin dün yayımladığı ankette, Fetterman yüzde 48 ile yarışı önde götürürken Öz ise yüzde 44'lerde görünüyor. Aynı şekilde seçim kampanyalarını yakından takip eden The RealClearPolitics sitesinde, Fetterman 1,2 puan ile Öz'ün önünde gidiyor.



8 KASIM ARA SEÇİMLERİ



Amerikalılar, 8 Kasım ara seçimlerinde, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.



ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.



Altı yıllığına seçilen Kongre'nin 100 üyeli Senato kanadında da üyelerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.